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Тюменские спасатели извлекли из коллектора труп мужчины

17 декабря 2019, 07:56
Фото: 1Mi
Тюменские спасатели извлекли из коллектора труп мужчины
На улице Горпищекомбинатовской в Тюмени в одном из коллекторов обнаружили тело мужчины.
Сюжет
Тюмень

Самостоятельно извлечь тело из коллектора было невозможно, полицейским пришлось звать на помощь спасателей.

«Спасатели, чтобы достать тело мужчины, использовали альпинистское снаряжение», рассказали в УМВД по Тюменской области.

Об обстоятельствах случившегося пока не сообщается. Однако известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался 49-летний мужчина.

О том, носила ли смерть криминальный характер, будет сообщено позже. В ближайшее время будет проведен ряд судебно-медицинских экспертиз.

СКР по Тюменской области начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в коллекторе.

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#Новости#Тюменская область#Канализационный коллектор#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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