Тюменские спасатели извлекли из коллектора труп мужчины

Самостоятельно извлечь тело из коллектора было невозможно, полицейским пришлось звать на помощь спасателей.
«Спасатели, чтобы достать тело мужчины, использовали альпинистское снаряжение», рассказали в УМВД по Тюменской области.
Об обстоятельствах случившегося пока не сообщается. Однако известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался 49-летний мужчина.
О том, носила ли смерть криминальный характер, будет сообщено позже. В ближайшее время будет проведен ряд судебно-медицинских экспертиз.
СКР по Тюменской области начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в коллекторе.