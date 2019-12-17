nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменка убила дочь из ревности

17 декабря 2019, 09:34
Фото: 1Mi
Тюменка приревновала своего сожителя к дочке и убила девушку
Полиция города Тюмени совместно с сотрудниками регионального СУ СК раскрыли особо тяжкое преступление.
Сюжет
Тюмень

Тюменские полицейские раскрыли убийство 19-летней девушки. Как оказалось, ее убила родная мать, которая приревновала к ней своего сожителя.

«Подозреваемая нигде не работает. Ранее она была судима за убийство своего мужа», - рассказали в полиции.

Следователям удалось установить, что в день совершения преступления подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновала 19-летнюю дочь к своему сожителю. Женщина взяла топор и несколько раз ударила им девушку по голове и телу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ревнивец чуть не убил девушку в Голышманово
Узнать подробнее

Пытаясь замести следы совершенного преступления, женщина закопала тело дочери в огороде.

Подозреваемая задержана. В настоящее время сотрудники полиции проверяют сожителя по факту укрывательства преступления. Расследование продолжается.

#Новости#Убийство#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25