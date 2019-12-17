Тюменка убила дочь из ревности

Следователям удалось установить, что в день совершения преступления подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновала 19-летнюю дочь к своему сожителю. Женщина взяла топор и несколько раз ударила им девушку по голове и телу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.