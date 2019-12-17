Тюменка убила дочь из ревности

Тюменские полицейские раскрыли убийство 19-летней девушки. Как оказалось, ее убила родная мать, которая приревновала к ней своего сожителя.
«Подозреваемая нигде не работает. Ранее она была судима за убийство своего мужа», - рассказали в полиции.
Следователям удалось установить, что в день совершения преступления подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновала 19-летнюю дочь к своему сожителю. Женщина взяла топор и несколько раз ударила им девушку по голове и телу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Пытаясь замести следы совершенного преступления, женщина закопала тело дочери в огороде.
Подозреваемая задержана. В настоящее время сотрудники полиции проверяют сожителя по факту укрывательства преступления. Расследование продолжается.