Ревнивец чуть не убил девушку в Голышманово

Из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что молодой человек угрожает ей убийством.
Сотрудники полиции, прибыв на место, задержали подозреваемого. Как позже выяснилось, фигурант уголовного дела находясь в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку на почве ревности.
Он схватил ее и начал душить, угрожая ей расправой. Потерпевшей удалось вырваться и позвонить в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело, по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации - угроза убийством. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.