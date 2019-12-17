Санитарки ЯНАО получают в среднем около 92 тыс. рублей

«В состав младших медицинских сотрудников входят медрегистратор, младшая медсестра, сестра-хозяйка и санитар. По данным Росстата, их доходы варьируются от 22 тыс. до почти 92 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Оказалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе такие медработники получают в среднем около 92 тыс. рублей.
Чуть меньше зарабатывают — на Чукотке, там средний доход составляет 90,5 тыс. рублей. Санитарки и медсёстры на Сахалине зарабатывают около 72,68 тыс.
В список регионов с небольшими зарплатами входит Ингушетия — около 22 тыс. рублей. На втором и третьем месте — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Там младший медперсонал в месяц зарабатывает 22 тыс. рублей.