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Санитарки ЯНАО получают в среднем около 92 тыс. рублей

17 декабря 2019, 10:07
Фото: Наш город / 1Mi
Санитарки ЯНАО получают в среднем около 92 тыс. рублей
Тюменская область оказалась лидером по размерам зарплат, выплачиваемых младшему медицинскому персоналу, сообщает news.ru.
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ЯНАО

«В состав младших медицинских сотрудников входят медрегистратор, младшая медсестра, сестра-хозяйка и санитар. По данным Росстата, их доходы варьируются от 22 тыс. до почти 92 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Оказалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе такие медработники получают в среднем около 92 тыс. рублей.

Чуть меньше зарабатывают — на Чукотке, там средний доход составляет 90,5 тыс. рублей. Санитарки и медсёстры на Сахалине зарабатывают около 72,68 тыс.

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В список регионов с небольшими зарплатами входит Ингушетия — около 22 тыс. рублей. На втором и третьем месте — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Там младший медперсонал в месяц зарабатывает 22 тыс. рублей.

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