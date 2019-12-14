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Тюменский педагог попросила Моора разобраться с зарплатой педагогов в райцентрах

14 декабря 2019, 08:58
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменский педагог попросила разобраться Моора с зарплатой педагогов в райце
Учительница музыки из Тюмени пожаловалась главе области Александру Моору на свою маленькую зарплату, сообщает URA.ru.
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Тюмень

Женщина преподает уроки музыки в детском саду одного из районных центров региона. О мизерности оплаты своего труда педагог сообщила под постом Моора в его официальном блоге в Инстраграм.

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«Моя заработная плата — 16 тыс. рублей в месяц (это вместе с вычетом налога, премиями, стимулирующими выплатами). Повышения зарплаты, согласно майским президентским указам, мне не было. В департаменте объяснили это тем, что повышение полагается только воспитателям (их зарплата сейчас 35-40 тыс. рублей). Получается, что педагог получает меньше, чем учебно-вспомогательный персонал. Знаю, что в городах нет такой проблемы. Все учителя получают примерно одинаковую заработную плату, но в сельской местности существует такая несправедливость», — пишет педагог и просит губернатора вмешаться.

#Новости#Зарплата#Тюменская область#Учителя#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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