Тюменский педагог попросила Моора разобраться с зарплатой педагогов в райцентрах

«Моя заработная плата — 16 тыс. рублей в месяц (это вместе с вычетом налога, премиями, стимулирующими выплатами). Повышения зарплаты, согласно майским президентским указам, мне не было. В департаменте объяснили это тем, что повышение полагается только воспитателям (их зарплата сейчас 35-40 тыс. рублей). Получается, что педагог получает меньше, чем учебно-вспомогательный персонал. Знаю, что в городах нет такой проблемы. Все учителя получают примерно одинаковую заработную плату, но в сельской местности существует такая несправедливость», — пишет педагог и просит губернатора вмешаться.