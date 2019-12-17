Пострадавшим от экологической катастрофы тюменцам помогут в 2020 году

В июле 2019 года активисты обвинили главу муниципалитета в преступном бездействии из-за сброса сточных вод реку Ушаковка. Местные жители заявили, что с 2016 года здесь не работают очистные сооружения. О проблемах экологии в деревне заявили члены Общественной палаты Тюменского района. В августе местные власти приступили к обеззараживаю воды.