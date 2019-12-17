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Пострадавшим от экологической катастрофы тюменцам помогут в 2020 году

17 декабря 2019, 12:47
Фото: 1Mi
Пострадавшим от экологической катастрофы тюменцам помогут в 2020 году
В следующем году в микрорайоне Молодежный деревни Ушаково, находящейся в 20 км от Тюмени, будет возведен канализационный коллектор, сообщает URA.RU.

В июле 2019 года активисты обвинили главу муниципалитета в преступном бездействии из-за сброса сточных вод реку Ушаковка. Местные жители заявили, что с 2016 года здесь не работают очистные сооружения. О проблемах экологии в деревне заявили члены Общественной палаты Тюменского района. В августе местные власти приступили к обеззараживаю воды.

«В микрорайоне Молодёжный деревни Ушакова планируем построить канализационный коллектор», - отметил в соцсетях губернатор Тюменской области.

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Строительство очистных сооружений в деревне будет проведено в рамках программы «Чистая вода».

#Новости#Тюменская область#Вода#Экология#Александр Мязин#Общество
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