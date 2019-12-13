Жители района Док жалуются на черную воду в кране

«Третьи сутки воды нет! Вчера в садик из-за этого закрыли и родителям пришлось брать выходные. Сегодня тоже собирались, но после ругани с администрацией в кранах сада появилась тоненькая струйка воды. Если опять отгулы брать — родителей поувольняют, работодателю же не интересно, что сад не работает», — говорит Александр.