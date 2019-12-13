nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители района Док жалуются на черную воду в кране

13 декабря 2019, 08:05
Фото: Читатель "Наш город"
На ДОКе черная вода, а на Мельзаводской ее нет совсем
«Водоканал» заменил один из основных водоводов в Тюмени. Теперь из кранов на Доке течет черная вода, а на Мельзаводской трое суток воды нет вовсе.

Жители района Док и домов на Мельзаводской жалуются на проблемы с водой, после работ, проведенных «Водоканалом».

12 декабря «Росводоканал Тюмень» пустил воду в город по новому водоводу. Специалисты провели работы по подключению к городской системе водоснабжения участка трубопровода протяженностью более четырех километров.

Однако, не все тюменцы оценили качество работ «Водоканала». Житель дома на Мельзаводской Александр рассказал «Нашему городу», что в домах трое суток нет ни горячей, ни холодной воды. В ближайших колонках вода также отсутствует и жителям приходится ездить к родственникам. чтобы набрать воды.

«Третьи сутки воды нет! Вчера в садик из-за этого закрыли и родителям пришлось брать выходные. Сегодня тоже собирались, но после ругани с администрацией в кранах сада появилась тоненькая струйка воды. Если опять отгулы брать — родителей поувольняют, работодателю же не интересно, что сад не работает», — говорит Александр.

Черная вода течет из кранов жителей района Док
Фото: Читатель "Наш город"

Житель района Док Сергей рассказал, что после переключения водопровода из крана начала течь черная вода. По словам мужчины, сотрудники Водоканала на претензии по качеству воды и требовании перерасчета рекомендует обращаться с жалобой к генеральному директору.

«На вопрос будет ли перерасчет за поставку воды, не соответствующую СанПиН, ответили: „если хотите, пишите письмо генеральному директору“. Вот так и живем — платить плати, а за качество мы не несем ответственности…», — резюмирует Сергей.

В пресс-службе «Водоканала» подтвердили проблемы с водоснабжение и сообщили, что аварийная бригада ведет восстановительные работы в круглосуточном режиме.

«По заявкам сотрудниками „Водоканала“ осуществляется подвоз воды. Заявку можно оставить на сайте компании или по номеру горячей линии 540-940», — рассказали в пресс-службе.

Вероятной причиной аварии послужило попадание грязи внутрь труб при замене старого водовода, после чего произошло засорение фильтра. По планам к 20:00 сегодняшнего дня работы должны быть завершены.

Материалы по теме
Водоканал устанавливает причины возникновения нового провала в центре ТюмениВодоканал сообщает: на месте прорыва воды не будет до завтрашнего дня
#Новости#Авария#ООО «Тюмень Водоканал»#Водоканал#Загрязнение воды#Тюмень Водоканал#Вода#Эксклюзив#Тюмень#Никита Кифорук#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25