Жители района Док жалуются на черную воду в кране

Жители района Док и домов на Мельзаводской жалуются на проблемы с водой, после работ, проведенных «Водоканалом».
12 декабря «Росводоканал Тюмень» пустил воду в город по новому водоводу. Специалисты провели работы по подключению к городской системе водоснабжения участка трубопровода протяженностью более четырех километров.
Однако, не все тюменцы оценили качество работ «Водоканала». Житель дома на Мельзаводской Александр рассказал «Нашему городу», что в домах трое суток нет ни горячей, ни холодной воды. В ближайших колонках вода также отсутствует и жителям приходится ездить к родственникам. чтобы набрать воды.
«Третьи сутки воды нет! Вчера в садик из-за этого закрыли и родителям пришлось брать выходные. Сегодня тоже собирались, но после ругани с администрацией в кранах сада появилась тоненькая струйка воды. Если опять отгулы брать — родителей поувольняют, работодателю же не интересно, что сад не работает», — говорит Александр.
Житель района Док Сергей рассказал, что после переключения водопровода из крана начала течь черная вода. По словам мужчины, сотрудники Водоканала на претензии по качеству воды и требовании перерасчета рекомендует обращаться с жалобой к генеральному директору.
«На вопрос будет ли перерасчет за поставку воды, не соответствующую СанПиН, ответили: „если хотите, пишите письмо генеральному директору“. Вот так и живем — платить плати, а за качество мы не несем ответственности…», — резюмирует Сергей.
В пресс-службе «Водоканала» подтвердили проблемы с водоснабжение и сообщили, что аварийная бригада ведет восстановительные работы в круглосуточном режиме.
«По заявкам сотрудниками „Водоканала“ осуществляется подвоз воды. Заявку можно оставить на сайте компании или по номеру горячей линии 540-940», — рассказали в пресс-службе.
Вероятной причиной аварии послужило попадание грязи внутрь труб при замене старого водовода, после чего произошло засорение фильтра. По планам к 20:00 сегодняшнего дня работы должны быть завершены.