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Два новых Mercedes-Benz куплены для ГИБДД Тюменской области

17 декабря 2019, 14:55
Фото: gosnomer72 / instagram.com
Два новых Mercedes-Benz куплены для ГИБДД Тюменской области
Для тюменских автоинспекторов закупили две машины Mercedes-Benz Е-класса, сообщает паблик gosnomer72 в Инстаграм.

Стоимость одного транспортного средства доходит до 3 млн рублей. В соцсетях горожане отмечают, что новые автомобили будут сопровождать первых лиц Тюменской области.

«В чем его необходимость? По его цене можно было взять две-три Toyota Сamry. Или гораздо больше Lada Granta», - отметили тюменцы.

В ГИБДД отметили, что данные машины используются для сопровождения автобусов и других необходимых нужд. В ноябре 2019 года автопарк инспекторов пополнился 16 новыми автомобилями. Среди них 11 SKODA Octavia и пять «УАЗов».

«Служебные мерсы в полиции уместны тогда, когда население в стране имеет достойный уровень жизни», - отметил подписчик одного из городских информационных порталов.

#Новости#ГИБДД#Госзакупки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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