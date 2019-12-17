Два новых Mercedes-Benz куплены для ГИБДД Тюменской области

Стоимость одного транспортного средства доходит до 3 млн рублей. В соцсетях горожане отмечают, что новые автомобили будут сопровождать первых лиц Тюменской области.
«В чем его необходимость? По его цене можно было взять две-три Toyota Сamry. Или гораздо больше Lada Granta», - отметили тюменцы.
В ГИБДД отметили, что данные машины используются для сопровождения автобусов и других необходимых нужд. В ноябре 2019 года автопарк инспекторов пополнился 16 новыми автомобилями. Среди них 11 SKODA Octavia и пять «УАЗов».
«Служебные мерсы в полиции уместны тогда, когда население в стране имеет достойный уровень жизни», - отметил подписчик одного из городских информационных порталов.