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Дедморобус в Тюмени выйдет на маршрут 28 декабря

17 декабря 2019, 03:22
Фото: pixabay.com
Дедморобус в Тюмени выйдет на маршрут 28 декабря
В администрации областной столицы рассказали о маршруте движения Дедморобус по городу.

В этом году Дедморобус впервые выйдет на маршрут 28 декабря. В этот день музыканты Тюменского духового оркестра, одетые в костюмы Дедов Морозов, выступят на площади 400-летия Тюмень, после чего автобус поедет по маршруту: ЦУМ, улица Первомайская, мост Влюбленных, Дом обороны и рынок Мальвинка.

«На следующий день, 29 декабря, а также 4, 5, 6 и 7 января 2020 года экипаж Дедморобуса с 16 до 18 часов будет посещать по пять–шесть мест», - пояснили в администрации города.

В воскресенье, 29 декабря, как и во все остальные дни, первой остановкой Дедморобуса станет 400-летия Тюмени, далее автобус проследует по маршруту: ДК Торфяник, Гилевская роща, ЦКиИ Современник, сквер Льва Ровнина.

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