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В Тюмени на улице Широтной обнаружили тело мужчины

16 декабря 2019, 12:40
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Широтной обнаружили тело мужчины
На улице Широтной горожане обнаружили «кровь и какие-то куски». В полиции Тюмени пояснили, что 16 декабря был найден труп 33-летнего мужчины.
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УМВД

В настоящий момент все обстоятельства происшествия устанавливаются. Местные жители полагают, что мужчина мог выпасть из окна 15 этажа. Расследованием инцидента занимаются следователи СКР.

«Погибший упал с большой высоты», - сообщил подписчик одного из тюменских пабликов.

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С начала декабря в областной столице зафиксировано четыре случая падения горожан с большой высоты. Все пострадавшие скончались до приезда медиков. Восьмого декабря около трёх часов ночи в доме № 15/1 по улице 50 лет ВЛКСМ из окна квартиры выпал молодой человек. По словам соседей, «он употреблял наркотики».

#Новости#Труп#УМВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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