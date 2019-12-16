В Тюмени на улице Широтной обнаружили тело мужчины

С начала декабря в областной столице зафиксировано четыре случая падения горожан с большой высоты. Все пострадавшие скончались до приезда медиков. Восьмого декабря около трёх часов ночи в доме № 15/1 по улице 50 лет ВЛКСМ из окна квартиры выпал молодой человек. По словам соседей, «он употреблял наркотики».