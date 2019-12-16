В пожаре в тюменском наркодиспансере погиб почетный машинист РЖД

За несколько часов до трагедии 13 декабря его навешали родные. Они отмечают, что мужчина находился под воздействием медицинских препаратов. Хоронить мужчину будут 17 декабря.
"Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, а именно — курение в кровати. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, назначены судебные экспертизы", - отмечают СМИ.
По данным МЧС, противопожарная сигнализация сработала. Информация о пожаре поступила на пульт оперативных служб. В ОКБ №1 лечение проходят двое пострадавших, девять человек выписаны из больницы.