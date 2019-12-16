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В пожаре в тюменском наркодиспансере погиб почетный машинист РЖД

16 декабря 2019, 14:24
Фото: СКР
В пожаре в тюменском наркодиспансере погиб почетный машинист РЖД
Пожар в тюменском наркодиспансере произошел из-за нарушения режима одним из пациентов. В огне погиб 66-летний почетный машинист РЖД Игорь Рябков, сообщает 72.ру.
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Тюмень

За несколько часов до трагедии 13 декабря его навешали родные. Они отмечают, что мужчина находился под воздействием медицинских препаратов. Хоронить мужчину будут 17 декабря.

"Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, а именно — курение в кровати. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, назначены судебные экспертизы", - отмечают СМИ.

Пациент, погибший в пожаре в Тюмени, мог быть привязан к кровати
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По данным МЧС, противопожарная сигнализация сработала. Информация о пожаре поступила на пульт оперативных служб. В ОКБ №1 лечение проходят двое пострадавших, девять человек выписаны из больницы.

#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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