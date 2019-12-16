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В парке Заречный построят дамбу за сотни миллионов рублей

16 декабря 2019, 04:48
Фото: 1Mi
В парке Заречный построят дамбу за сотни миллионов рублей
Заречный парк в Тюмени ждет масштабное благоустройство, информация об этом была размещена на сайте госзакупок.
Сюжет
Тюмень

Из опубликованных на сайте госзакупок документов следует, что в рамках первого этапа благоустройства в парке Заречный построят противопаводковую дамбу в левобережной пойме реки Тура.

«Дамба должна будет соединить дамбу по улице Астраханской и берегоукрепительное сооружение 3 на улице Щербакова», - следует из опубликованных документов.

Подрядчик, который возьмется за работы, получит 238,4 млн рублей. Помимо дамбы организация должна будет заняться освещением, установить систему видеонаблюдения. Также в парке Заречный появится причал для плавучих ресторанов и пассажирских судов.

Протяженность дамбы составит 555 погонных метров, земляная дамба - 461,25 метров, причальное сооружение - 93,75 метров. Благоустройством предусмотрено устройство по гребню дамбы, тротуаров и велодорожки. Велодорожка запроектирована шириной 1,5 метра, тротуары шириной 1,92 метра.

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