В парке Заречный построят дамбу за сотни миллионов рублей

Из опубликованных на сайте госзакупок документов следует, что в рамках первого этапа благоустройства в парке Заречный построят противопаводковую дамбу в левобережной пойме реки Тура.
«Дамба должна будет соединить дамбу по улице Астраханской и берегоукрепительное сооружение 3 на улице Щербакова», - следует из опубликованных документов.
Подрядчик, который возьмется за работы, получит 238,4 млн рублей. Помимо дамбы организация должна будет заняться освещением, установить систему видеонаблюдения. Также в парке Заречный появится причал для плавучих ресторанов и пассажирских судов.
Протяженность дамбы составит 555 погонных метров, земляная дамба - 461,25 метров, причальное сооружение - 93,75 метров. Благоустройством предусмотрено устройство по гребню дамбы, тротуаров и велодорожки. Велодорожка запроектирована шириной 1,5 метра, тротуары шириной 1,92 метра.