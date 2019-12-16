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Тюменцам рассказали о вреде чая

16 декабря 2019, 03:21
Фото: 1Mi
Тюменцам рассказали о вреде чая
Медики из Тюменской области развеяли некоторые мифы о чае, сообщает Тюменская область сегодня.
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Тюмень

Международный день чая отмечается 15 декабря. В связи с этим медики рассказали о его пользе и вреде для здоровья.

«В чае, как и во всем, нужно знать меру», - заявили специалисты.

Они также пояснили, что несмотря на то, что зеленый чай способствует коррекции веса, злоупотреблять им не стоит. Чай, если пить его больше трех-четырех чашек в день, может нанести вред здоровью.

Особенно это касается людей с почечной недостаточностью. Остывший напиток приводит к образованию камней в почках. Так как в чае содержится кофеин, лучше им не злоупотреблять, а пить в меру.

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#Новости#Тюменская область#Чай#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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