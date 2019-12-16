Тюменцам рассказали о вреде чая

Международный день чая отмечается 15 декабря. В связи с этим медики рассказали о его пользе и вреде для здоровья.
«В чае, как и во всем, нужно знать меру», - заявили специалисты.
Они также пояснили, что несмотря на то, что зеленый чай способствует коррекции веса, злоупотреблять им не стоит. Чай, если пить его больше трех-четырех чашек в день, может нанести вред здоровью.
Особенно это касается людей с почечной недостаточностью. Остывший напиток приводит к образованию камней в почках. Так как в чае содержится кофеин, лучше им не злоупотреблять, а пить в меру.