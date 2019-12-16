Тюменскую компанию оштрафовали за несанкционированные свалки

Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, после выявления двух несанкционированных свалок на участках площадью 1,8 тыс. кв метров и 7,2 тыс. кв метров, установил нарушителя и подал на него в суд. Как оказалось, свалки твердых бытовых отходов IV класса опасности устроило на арендованных землях ООО «Перспектива», зарегистрированное в Омутинском районе.