Тюменскую компанию оштрафовали за несанкционированные свалки

Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, после выявления двух несанкционированных свалок на участках площадью 1,8 тыс. кв метров и 7,2 тыс. кв метров, установил нарушителя и подал на него в суд. Как оказалось, свалки твердых бытовых отходов IV класса опасности устроило на арендованных землях ООО «Перспектива», зарегистрированное в Омутинском районе.
«Суд оштрафовал организацию на 400 тыс. рублей, но ООО „Перспектива“ обжаловало решение и сумму штрафа, посчитав ее обременительной для предприятия, снизили до 200 тыс. рублей», — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.