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Тюменскую компанию оштрафовали за несанкционированные свалки

16 декабря 2019, 09:58
Фото: 1Mi
Тюменскую компания оштрафовали за несанкционированные свалки
Управление Россельхознадзора по региону выявило несколько несанкционированных свалок на арендованных землях.
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Тюмень

Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, после выявления двух несанкционированных свалок на участках площадью 1,8 тыс. кв метров и 7,2 тыс. кв метров, установил нарушителя и подал на него в суд. Как оказалось, свалки твердых бытовых отходов IV класса опасности устроило на арендованных землях ООО «Перспектива», зарегистрированное в Омутинском районе.

«Суд оштрафовал организацию на 400 тыс. рублей, но ООО „Перспектива“ обжаловало решение и сумму штрафа, посчитав ее обременительной для предприятия, снизили до 200 тыс. рублей», — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.

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