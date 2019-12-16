Тюменских чиновников обучат русскому языку

Чиновники Тюменской области пройдут обучение по программе «Русский язык на государственной гражданской службе». На обучение 13 служащих из областного бюджета планировали потратить 71,5 тыс. рублей.
Управление делами правительства Тюменской области заключило контракт с фирмой из Ставрополя на заочное обучение 13 сотрудников правилам русского языка.
В процессе оказания образовательных услуг, исполнитель должен использовать современные технологии обучения и предоставить по одному набору учебно-методических материалов на каждого слушателя.Весь объем программы слушатели будут осваивать дистанционно, без отрыва от работы.
В процессе обучения, помимо прочего, чиновники изучат следующие вопросы:
Экзамен чиновники, также, будут сдавать дистанционно: по видеосвязи или тестам.
Примечательно, что стоимость контракта снизилась более. чем в два раза: с 71,5 тыс., до 28,6 тыс. рублей.