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Тюменских чиновников обучат русскому языку

16 декабря 2019, 06:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi / 1Mi
Тюменских чиновников обучат русскому языку
Тюменские чиновники пройдут курсы повышения грамотности. Как стало известно из системы госзакупок, 20 часов обучения обойдутся областному бюджету в 28,6 тыс рублей, это в 2,5 раза дешевле, чем планировалось изначально.
Сюжет
Тюмень

Чиновники Тюменской области пройдут обучение по программе «Русский язык на государственной гражданской службе». На обучение 13 служащих из областного бюджета планировали потратить 71,5 тыс. рублей.

Управление делами правительства Тюменской области заключило контракт с фирмой из Ставрополя на заочное обучение 13 сотрудников правилам русского языка.

В процессе оказания образовательных услуг, исполнитель должен использовать современные технологии обучения и предоставить по одному набору учебно-методических материалов на каждого слушателя.Весь объем программы слушатели будут осваивать дистанционно, без отрыва от работы.

В процессе обучения, помимо прочего, чиновники изучат следующие вопросы:

  • Типичные орфографические ошибки в деловом тексте. Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-, НЕ с причастиями, Н/НН в причастиях и прилагательных;
  • Типичные пунктуационные ошибки в деловом тексте. Запятая перед КАК. Знаки препинания с причастным оборотом, с деепричастным оборотом, с ОДНАКО, с оборотами ИСХОДЯ ИЗ, НАЧИНАЯ С.

Экзамен чиновники, также, будут сдавать дистанционно: по видеосвязи или тестам.

Примечательно, что стоимость контракта снизилась более. чем в два раза: с 71,5 тыс., до 28,6 тыс. рублей.

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