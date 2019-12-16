Пьяная тюменка возвращалась с дня рождения и врезалась в бетонный блок

Еще одно ДТП произошло в эти выходные на улице Избышева, где под колеса иномарки попал 20-летний молодой человек, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В ГИБДД уточнили, что водитель, который сбил парня, выехал на встречную полосу. По какой причине он это сделал, пока не сообщается.