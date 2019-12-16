Пьяная тюменка возвращалась с дня рождения и врезалась в бетонный блок

«ДТП произошло в ночь на 16 декабря на улице Мельникайте. Девушка, управлявшая иномаркой, не справилась с управлением и въехал в бетонный блок. Показания алкотестера водителя составили 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - уточнили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Госавтоинспекции по региону.
Еще одно ДТП произошло в эти выходные на улице Избышева, где под колеса иномарки попал 20-летний молодой человек, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В ГИБДД уточнили, что водитель, который сбил парня, выехал на встречную полосу. По какой причине он это сделал, пока не сообщается.
На пересечении улиц Пархоменко и Калинина в Тюмени столкнулись «Инфинити» и ВАЗ 2114. По предварительной версии, водитель иномарки не пропустил отечественную легковушку. В аварии пострадали два человека: водитель и 17-летний пассажир «Лады».