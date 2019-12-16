nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяная тюменка возвращалась с дня рождения и врезалась в бетонный блок

16 декабря 2019, 08:27
Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Пьяная тюменка возвращалась с дня рождения и врезалась в бетонный блок
Нетрезвая жительница областной столицы спровоцировала ДТП, рассказали в ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

«ДТП произошло в ночь на 16 декабря на улице Мельникайте. Девушка, управлявшая иномаркой, не справилась с управлением и въехал в бетонный блок. Показания алкотестера водителя составили 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - уточнили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Госавтоинспекции по региону.

Еще одно ДТП произошло в эти выходные на улице Избышева, где под колеса иномарки попал 20-летний молодой человек, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В ГИБДД уточнили, что водитель, который сбил парня, выехал на встречную полосу. По какой причине он это сделал, пока не сообщается.

На пересечении улиц Пархоменко и Калинина в Тюмени столкнулись «Инфинити» и ВАЗ 2114. По предварительной версии, водитель иномарки не пропустил отечественную легковушку. В аварии пострадали два человека: водитель и 17-летний пассажир «Лады».

Материалы по теме
На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя
#Новости#Нетрезвые водители#Тюменская область#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25