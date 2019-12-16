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Нового начальника тюменской полиции назначат после праздников

16 декабря 2019, 10:56
Фото: 1Mi
Нового начальника тюменской полиции назначат после праздников
Нового главу полиции Тюменской области могут представить после Нового года. Несколько источников URA.RU заявили о переносе назначения с декабря на январь 2019 года.
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УМВД

«Пока сотрудникам региональной полиции можно расслабиться — новый глава ведомства будет официально назначен после Нового года», — пояснил собеседник издания.

В качестве претендентов на должность начальника УМВД Тюменской области фигурировали три кандидата: Леонид Коломиец, Петр Кривегин и Андрей Шамин.

Стало известно имя нового кандидата на должность начальника тюменского УМВД
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По данным «Нашего города» решение по Леониду Коломийцу уже принято. Именно он возглавит областное УМВД в следующем году.

В тюменской полиции информацию о возможных кандидатах никак не прокомментировали. Ранее СМИ сообщали, что новый глава УМВД по Тюменской области будет назначен с 6 по 11 декабря. Прошлый начальник, Юрий Алтынов, уволился со службы 4 ноября.

#Новости#Назначения#УМВД#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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