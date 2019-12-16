Нового начальника тюменской полиции назначат после праздников

В тюменской полиции информацию о возможных кандидатах никак не прокомментировали. Ранее СМИ сообщали, что новый глава УМВД по Тюменской области будет назначен с 6 по 11 декабря. Прошлый начальник, Юрий Алтынов, уволился со службы 4 ноября.