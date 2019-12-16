Нового начальника тюменской полиции назначат после праздников

«Пока сотрудникам региональной полиции можно расслабиться — новый глава ведомства будет официально назначен после Нового года», — пояснил собеседник издания.
В качестве претендентов на должность начальника УМВД Тюменской области фигурировали три кандидата: Леонид Коломиец, Петр Кривегин и Андрей Шамин.
По данным «Нашего города» решение по Леониду Коломийцу уже принято. Именно он возглавит областное УМВД в следующем году.
В тюменской полиции информацию о возможных кандидатах никак не прокомментировали. Ранее СМИ сообщали, что новый глава УМВД по Тюменской области будет назначен с 6 по 11 декабря. Прошлый начальник, Юрий Алтынов, уволился со службы 4 ноября.