Стало известно имя нового кандидата на должность начальника тюменского УМВД

«Говорят, что Андрей Шамин возглавит Тюменскую область, он рассматривался как один из кандидатов», - отметил источник агентства.
Представители регионального УМВД информацию не подтвердили. В полиции Курганской области о возможных перестановках ничего не слышали. На данный момент Шамин имеет звание полковника, ему 49 лет. Свою службу в полиции он начал в 1993 году в Шадринске. В 2017 был переведен в УМВД Курганской области.
Ранее «Наш город» и другие СМИ сообщили, что новым главой тюменской полиции может стать Леонид Коломиец. Прошлый начальник, Юрий Алтынов, был официально уволен 4 ноября.