Стало известно имя нового кандидата на должность начальника тюменского УМВД

Представители регионального УМВД информацию не подтвердили. В полиции Курганской области о возможных перестановках ничего не слышали. На данный момент Шамин имеет звание полковника, ему 49 лет. Свою службу в полиции он начал в 1993 году в Шадринске. В 2017 был переведен в УМВД Курганской области.