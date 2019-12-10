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Стало известно имя нового кандидата на должность начальника тюменского УМВД

10 декабря 2019, 10:23
Фото: 1Mi
Стало известно имя нового кандидата на должность начальника тюменского УМВД
Замначальника Управления МВД по Курганской области Андрей Шамин может рассматриваться в качестве кандидата на должность главы тюменского УМВД, сообщает URA.RU.
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УМВД

«Говорят, что Андрей Шамин возглавит Тюменскую область, он рассматривался как один из кандидатов», - отметил источник агентства.

Представители регионального УМВД информацию не подтвердили. В полиции Курганской области о возможных перестановках ничего не слышали. На данный момент Шамин имеет звание полковника, ему 49 лет. Свою службу в полиции он начал в 1993 году в Шадринске. В 2017 был переведен в УМВД Курганской области.

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Ранее «Наш город» и другие СМИ сообщили, что новым главой тюменской полиции может стать Леонид Коломиец. Прошлый начальник, Юрий Алтынов, был официально уволен 4 ноября.

#Новости#УМВД#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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