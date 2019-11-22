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Обвиняемый в коррупции Юрий Алтынов получил 30 суток домашнего ареста

22 ноября 2019, 11:58
Фото: Наш город / 1Mi
Алтынов получил 30 суток домашнего ареста
Бывший начальник областной полиции получил 30 суток домашнего ареста. Алтынова подозревают в коррупции.
Сюжет
УМВД

Судья Ленинского районного суда отправил под домашний арест бывшего главу областного УМВД Юрия Алтынова. Следователи просили отправить Алтынова под стражу, однако судья не удовлетворил ходатайство об аресте — передаёт корреспондент «Нашего города».

Суд продолжался на протяжении около часа, а затем судья ушел в совещательную комнату, где пробыл порядка 20 минут.

Алтынову предъявлены обвинения по ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). В отношении него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам.

Следователь ходатайствовал о заключении Алтынова под стражу, однако суд не согласился с доводами следствия, посчитав их неубедительными. По решению суда Алтынову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.

На это время Алтынову запрещено покидать жилье, за исключением к обращении к врачу, общаться с людьми, проходящими по этому делу, нельзя заходить в интернет, пользоваться телефоном, а также наложен ряд других ограничений.

«Ваше честь, мне понятно», — четко ответил на вопрос судьи, понятно ли ему решение, Алтынов.

«Я считаю, что Юрий Петрович человек достойный с безупречной репутацией», — прокомментировал адвокат Алтынова. Комментировать материалы дела защитник отказался.

Накануне, 21 ноября в здании УМВД по Тюменской области и квартире Юрия Алтынова прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и техника.

Алтынова доставили в СУ СК по Тюменской области на допрос. После допроса следователи приняли решение о задержании бывшего главы областной полиции.

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