Обвиняемый в коррупции Юрий Алтынов получил 30 суток домашнего ареста

Судья Ленинского районного суда отправил под домашний арест бывшего главу областного УМВД Юрия Алтынова. Следователи просили отправить Алтынова под стражу, однако судья не удовлетворил ходатайство об аресте — передаёт корреспондент «Нашего города».
Суд продолжался на протяжении около часа, а затем судья ушел в совещательную комнату, где пробыл порядка 20 минут.
Алтынову предъявлены обвинения по ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). В отношении него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам.
Следователь ходатайствовал о заключении Алтынова под стражу, однако суд не согласился с доводами следствия, посчитав их неубедительными. По решению суда Алтынову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.
На это время Алтынову запрещено покидать жилье, за исключением к обращении к врачу, общаться с людьми, проходящими по этому делу, нельзя заходить в интернет, пользоваться телефоном, а также наложен ряд других ограничений.
«Ваше честь, мне понятно», — четко ответил на вопрос судьи, понятно ли ему решение, Алтынов.
«Я считаю, что Юрий Петрович человек достойный с безупречной репутацией», — прокомментировал адвокат Алтынова. Комментировать материалы дела защитник отказался.
Накануне, 21 ноября в здании УМВД по Тюменской области и квартире Юрия Алтынова прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и техника.
Алтынова доставили в СУ СК по Тюменской области на допрос. После допроса следователи приняли решение о задержании бывшего главы областной полиции.