Лже-сотрудник банка украл у тюменской пенсионерки все накопления

По словам потерпевшей, на ее телефон поступил звонок с неизвестного номера, она ответила. Звонивший представился сотрудником одного из банков и заявил женщине, что у нее есть возможность устранить проблему с начислением пенсии.
«Для этого злоумышленник попросил пенсионерку назвать ему реквизиты карты, а также пришедший на мобильный телефон смс-код», - пояснили в полиции.
Пенсионерка, не заметив подвоха, так и сделала. Вскоре на ее телефон пришло сообщение о списании 50 тыс. рублей. Женщина обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.