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Лже-сотрудник банка украл у тюменской пенсионерки все накопления

16 декабря 2019, 07:02
Фото: 1Mi
Лже-сотрудник банка украл у тюменской пенсионерки все накопления
Тюменская полиция разыскивает злоумышленника, который представился сотрудником банка и похитил со счета пенсионерки денежные средства.
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Тюмень

По словам потерпевшей, на ее телефон поступил звонок с неизвестного номера, она ответила. Звонивший представился сотрудником одного из банков и заявил женщине, что у нее есть возможность устранить проблему с начислением пенсии.

«Для этого злоумышленник попросил пенсионерку назвать ему реквизиты карты, а также пришедший на мобильный телефон смс-код», - пояснили в полиции.

Пенсионерка, не заметив подвоха, так и сделала. Вскоре на ее телефон пришло сообщение о списании 50 тыс. рублей. Женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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