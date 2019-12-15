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Тюменцы могут обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на плохого детского аниматора

15 декабря 2019, 12:15
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцы могут обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на плохого детского ан
В преддверии новогодних праздников возрастает спрос на услуги детских аниматоров. Тюменский Роспотребнадзор официально информирует жителей региона о возможности обращения в надзорный орган, если к ним на праздник пришел плохой аниматор.

«Профессиональный аниматор должен обладать знаниями по игротехнике, психологии и педагогике. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остаётся в образе до тех пор, пока длится праздник», — сообщают на сайте ведомства.

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Тюменцам рекомендовано обращаться только в проверенные агентства. При приобретении услуг детского аниматора нужно обязательно заключать двусторонний договор. Однако специалисты советуют не торопиться подписывать и вносить предоплату, не изучив его. Заказчик должен полностью оплатить услугу, если по его вине исполнитель не сможет выполнить условия договоренности. А если договор нарушил подрядчик, исполнитель может обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для защиты своих прав.

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