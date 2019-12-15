Тюменцы могут обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на плохого детского аниматора

Тюменцам рекомендовано обращаться только в проверенные агентства. При приобретении услуг детского аниматора нужно обязательно заключать двусторонний договор. Однако специалисты советуют не торопиться подписывать и вносить предоплату, не изучив его. Заказчик должен полностью оплатить услугу, если по его вине исполнитель не сможет выполнить условия договоренности. А если договор нарушил подрядчик, исполнитель может обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для защиты своих прав.