Тюменцы могут обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на плохого детского аниматора

«Профессиональный аниматор должен обладать знаниями по игротехнике, психологии и педагогике. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остаётся в образе до тех пор, пока длится праздник», — сообщают на сайте ведомства.
Тюменцам рекомендовано обращаться только в проверенные агентства. При приобретении услуг детского аниматора нужно обязательно заключать двусторонний договор. Однако специалисты советуют не торопиться подписывать и вносить предоплату, не изучив его. Заказчик должен полностью оплатить услугу, если по его вине исполнитель не сможет выполнить условия договоренности. А если договор нарушил подрядчик, исполнитель может обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для защиты своих прав.