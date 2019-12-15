Объем экспорта тюменских товаров заграницу составил более 1 млрд долларов США

«Полные данные по 2019 году будут получены в начале 2020 года. Но уже по итогам полугодия мы видели небольшой прирост: 1,27 млрд долларов США составил объем экспорта товаров тюменских компаний, это на 200 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года», — отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.
Наибольшие объемы в экспортных поставках по-прежнему составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности.
В 2019 году активизировался экспорт в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию и другие страны.