Объем экспорта тюменских товаров заграницу составил более 1 млрд долларов США

«Полные данные по 2019 году будут получены в начале 2020 года. Но уже по итогам полугодия мы видели небольшой прирост: 1,27 млрд долларов США составил объем экспорта товаров тюменских компаний, это на 200 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года», — отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.