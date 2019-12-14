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В Тюмени в поликлинике № 6 провели ремонт ради комфортного пребывания пациентов

14 декабря 2019, 06:47
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В Тюмени в поликлинике № 6 провели ремонт ради комфортного пребывания пацие
В этом году произведена реновация городской поликлиники № 6, сообщает областной департамент здравоохранения.
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Тюмень

«Летом ремонт был проведен во взрослом и детском отделении», — поясняет ведомство.

Зону ожидания оборудовали новыми банкетками, диванами, кулером для воды, вендинговым аппаратом и телевизором. В детском отделении появилась игровая зона, выделено место для кормления ребенка.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование: авторефрактометр, диагностический медицинский аппарат, портативный ультразвуковой сканер, рентгенодиагностический комплекс, офтальмологическая щелевая лампа, офтальмоскоп и прибор для исследования поля.

Со сменой навигации и информационных стендов на поиск информации теперь посетители затрачивают не более 30 секунд.

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«Для всестороннего информирования пациентов и получения обратной связи созданы аккаунты учреждения в социальных сетях ВК, Instagram. Там публикуется информация о текущих изменениях, акциях и работе поликлиники», — отмечает руководство больницы.

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