В Тюмени в поликлинике № 6 провели ремонт ради комфортного пребывания пациентов

«Летом ремонт был проведен во взрослом и детском отделении», — поясняет ведомство.
Зону ожидания оборудовали новыми банкетками, диванами, кулером для воды, вендинговым аппаратом и телевизором. В детском отделении появилась игровая зона, выделено место для кормления ребенка.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование: авторефрактометр, диагностический медицинский аппарат, портативный ультразвуковой сканер, рентгенодиагностический комплекс, офтальмологическая щелевая лампа, офтальмоскоп и прибор для исследования поля.
Со сменой навигации и информационных стендов на поиск информации теперь посетители затрачивают не более 30 секунд.
«Для всестороннего информирования пациентов и получения обратной связи созданы аккаунты учреждения в социальных сетях ВК, Instagram. Там публикуется информация о текущих изменениях, акциях и работе поликлиники», — отмечает руководство больницы.