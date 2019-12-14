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Улицу в Тюмени назовут именем полицейского, погибшего на службе

14 декабря 2019, 04:02
Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области
Улицу в Тюмени назовут именем полицейского, погибшего на службе
Новую улицу в Тюмени назовут именем сотрудника вневедомственной охраны Надира Сагдеева, который погиб при исполнении служебного долга в 1994 году, сообщает региональная Росгвардия.
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Полиция

Ранее об этом ходатайствовали представители различных ведомств Тюмени, на сайте городской администрации проводилось онлайн-голосование, в котором большинство людей поддержали инициативу. Окончательное решение было принято на заседании тюменской городской комиссии по топонимике.

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«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии днем и ночью несут службу, оберегая спокойствие граждан, рискуя жизнью и здоровьем, обеспечивают безопасность горожан. Новые поколения будут брать примеры с подвигов героев, чьи имена увековечены в памятниках и названиях улиц», — подчеркнул заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Михаил Катаргин.

#Новости#Росгвардия#Полиция#Тюменская область#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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