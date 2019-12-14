Улицу в Тюмени назовут именем полицейского, погибшего на службе

Ранее об этом ходатайствовали представители различных ведомств Тюмени, на сайте городской администрации проводилось онлайн-голосование, в котором большинство людей поддержали инициативу. Окончательное решение было принято на заседании тюменской городской комиссии по топонимике.
«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии днем и ночью несут службу, оберегая спокойствие граждан, рискуя жизнью и здоровьем, обеспечивают безопасность горожан. Новые поколения будут брать примеры с подвигов героев, чьи имена увековечены в памятниках и названиях улиц», — подчеркнул заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Михаил Катаргин.