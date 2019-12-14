Тюменские следователи не нашли состав преступления в избиении ишимца полицейским

«Следователь сказал, мне к экстрасенсу что ли пойти, чтобы узнать, били тебя или нет? В полиции видеозапись не ведется. То, что меня ударили, не подтверждает ни один из сотрудников. Записали на прохождение полиграфа, но и он, по словам следователя, не является весомым доказательством», — прокомментировал Дмитрий Ковалев.