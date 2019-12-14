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Тюменские следователи не нашли состав преступления в избиении ишимца полицейским

14 декабря 2019, 04:56
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменские следователи не нашли состава преступления в избиении ишимца полиц
Следователи не нашли доказательств тому, что жителя Ишимского района Дмитрия Ковалева, по его словам, ударил полицейский. Поэтому по обращению мужчины не будет возбуждено уголовное дело, сообщает 72.ru.
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Тюмень

«Следователь сказал, мне к экстрасенсу что ли пойти, чтобы узнать, били тебя или нет? В полиции видеозапись не ведется. То, что меня ударили, не подтверждает ни один из сотрудников. Записали на прохождение полиграфа, но и он, по словам следователя, не является весомым доказательством», — прокомментировал Дмитрий Ковалев.

Однако в СК отметили, что он может обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

Житель тюменской деревни заявил об избиении в полиции
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Как он отмечает, полицейский его ударил во время допроса в помещении МВД. В начале ноября выясняли причастие Ковалева к краже.

#Новости#Ишим#Уголовное дело#Следственный комитет#Полицейские#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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