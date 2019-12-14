Пятнадцать призывников из Тюмени отправятся охранять Московский Кремль

«В определенных подразделениях Президентского полка выпускников центра "Аванпост" знают и ценят. Службу в батальоне оперативного резерва прошли более 10 моих воспитанников. Имея дополнительное образование, специальные навыки и подготовку, спортивные разряды, они пользуются приоритетом перед другими призывниками», — рассказал заместитель директора регионального центра допризывной подготовки «Аванпост» Игорь Ревякин.
Игорь и сам с 2009 по 2010 годы проходил службу в батальоне оперативного резерва Президентского полка. Один из его новобранцев планирует так же, как и его наставник, служить в роте оперативного резерва Президентского полка.
Мероприятие пройдет у мемориального комплекса памяти погибших воинов ВОВ на Исторической площади города Тюмени (ул. Ленина).