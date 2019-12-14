Прокуратура контролирует сохранность объектов культурного наследия Тюмени

Прокурорские проверки показали, что, несмотря на ведение в регионе работ по сохранению этих объектов, состояние некоторых оценивается как неудовлетворительное. В итоге прокуроры возбудили 16 дел об административных правонарушениях, внесли 17 представлений об устранении нарушений закона и 9 протестов.