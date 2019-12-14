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Прокуратура контролирует сохранность объектов культурного наследия Тюмени

14 декабря 2019, 07:10
Фото: Наш город / 1Mi
Прокуратура контролирует сохранность объектов культурного наследия Тюмени
Областная прокуратура обнаружила в регионе объекты культурного наследия, которые находятся в плохом состоянии. Информация об этом опубликована на сайте надзорного органа.
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Тюмень

«На территории Тюменской области находятся 1915 объектов культурного наследия», — отмечается в сообщении.

Среди этого числа — 1109 объектов археологии, 1 достопримечательное место, 777 памятников и 28 ансамблей. Из них выявленных объектов историко-культурного наследия — 1274 объекта, регионального значения — 480, федерального значения — 161.

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Прокурорские проверки показали, что, несмотря на ведение в регионе работ по сохранению этих объектов, состояние некоторых оценивается как неудовлетворительное. В итоге прокуроры возбудили 16 дел об административных правонарушениях, внесли 17 представлений об устранении нарушений закона и 9 протестов.

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