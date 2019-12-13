В Тюменской области молодой человек украл деньги и обвинил свою знакомую

«Осенью текущего года фигурант уголовного дела, находясь в баре, украл из кассы заведения 9 тыс. рублей. Недостачу заметила работница, которая заподозрила в краже своего знакомого», - рассказали в полиции.
Девушка не стала заявлять в полицию на приятеля, а поговорила с ним. Молодой человек пообещал ей, что вернет деньги. Спустя некоторое время работница бара встретила парня на улице и в очередной раз напомнила о деньгах.
Тогда молодой человек отдал ей свой телефон и пошел в полицию, где написал заявление о краже гаджета, обвинив в этом свою знакомую. Парню удалось затянуть дело, однако правоохранителям все же удалось установить, что к краже денег причастен сам заявитель.
По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело по статье «Кража», доследственная проверка проводится по факту заведомо ложного доноса.