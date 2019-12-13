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В Тюменской области молодой человек украл деньги и обвинил свою знакомую

13 декабря 2019, 03:56
Фото: 1Mi
В Тюменской области молодой человек украл деньги и обвинил свою знакомую
В Армизонском районе раскрыли кражу денег из бара, расположенного в здании столовой, рассказали в УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

«Осенью текущего года фигурант уголовного дела, находясь в баре, украл из кассы заведения 9 тыс. рублей. Недостачу заметила работница, которая заподозрила в краже своего знакомого», - рассказали в полиции.

Девушка не стала заявлять в полицию на приятеля, а поговорила с ним. Молодой человек пообещал ей, что вернет деньги. Спустя некоторое время работница бара встретила парня на улице и в очередной раз напомнила о деньгах.

Тогда молодой человек отдал ей свой телефон и пошел в полицию, где написал заявление о краже гаджета, обвинив в этом свою знакомую. Парню удалось затянуть дело, однако правоохранителям все же удалось установить, что к краже денег причастен сам заявитель.

По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело по статье «Кража», доследственная проверка проводится по факту заведомо ложного доноса.

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