В Тюменской области молодой человек украл деньги и обвинил свою знакомую

Тогда молодой человек отдал ей свой телефон и пошел в полицию, где написал заявление о краже гаджета, обвинив в этом свою знакомую. Парню удалось затянуть дело, однако правоохранителям все же удалось установить, что к краже денег причастен сам заявитель.