В пятницу в Тюмени будет солнечно и похолодает до - 14 градусов

В пятницу на протяжении всего дня будет дуть западный ветер 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83%.
В субботу в города потеплеет до – 10, по данным синоптиков осадков в это время не ожидается. Атмосферное давление повысится с 759 до 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха увеличится до 92%.
С 15 декабря в Тюмени ожидается небольшое похолодание до -13 градусов. Юго-западный ветер не принесёт с собой осадков. Синоптики отмечают, что морозы до – 20 градусов следует ожидать в областной столице с 21 декабря.