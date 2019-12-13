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В пятницу в Тюмени будет солнечно и похолодает до - 14 градусов

13 декабря 2019, 01:00
Фото: ЧС Тюмень
В пятницу в Тюмени будет солнечно и похолодает
В Тюмени с 13 декабря ожидается похолодание до – 14 градусов. В городе установится солнечная погода без осадков, сообщает Гисметео.
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Тюмень

В пятницу на протяжении всего дня будет дуть западный ветер 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83%.

В субботу в города потеплеет до – 10, по данным синоптиков осадков в это время не ожидается. Атмосферное давление повысится с 759 до 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха увеличится до 92%.

С 15 декабря в Тюмени ожидается небольшое похолодание до -13 градусов. Юго-западный ветер не принесёт с собой осадков. Синоптики отмечают, что морозы до – 20 градусов следует ожидать в областной столице с 21 декабря.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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