Тюменский бизнесмен, которого обвиняли в вымогательстве 85 миллионов, ушел в отпуск

Сразу после освобождения из-под стражи 12 декабря Олег Гузенко прибыл в организацию и встретился с сотрудниками. Бизнесмен был арестован 22 марта 2019 года. Всего по уголовному делу о вымогательстве десятков млн рублей задержали троих человек. Следователи полагали, что в 2017 году «Сибнефтехимтрейд» поставила «РК Т-Ойл» топлива на 700 млн рублей, но часть этой суммы не было оплачено. В настоящий момент уголовное дело закрыто.