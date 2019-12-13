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Тюменский бизнесмен, которого обвиняли в вымогательстве 85 миллионов, ушел в отпуск

13 декабря 2019, 11:41
Фото: 1Mi
Тюменский бизнесмен, которого обвиняли в вымогательстве 85 миллионов
Тюменский предприниматель Олег Гузенко, которого обвиняли в вымогательстве 85 млн рублей, появится на работе в 2020 году, сообщает URA.RU.
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Тюмень

«Олег Николаевич будет на работе в январе», - отметили представители компании «Сибнефтехимтрейд».

Сразу после освобождения из-под стражи 12 декабря Олег Гузенко прибыл в организацию и встретился с сотрудниками. Бизнесмен был арестован 22 марта 2019 года. Всего по уголовному делу о вымогательстве десятков млн рублей задержали троих человек. Следователи полагали, что в 2017 году «Сибнефтехимтрейд» поставила «РК Т-Ойл» топлива на 700 млн рублей, но часть этой суммы не было оплачено. В настоящий момент уголовное дело закрыто.

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Ряд СМИ отмечают, что на показаниях Гузенко строятся обвинения против Юрия Алтынова.

#Новости#Ложные обвинения#Отпуск#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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