Трех обвиняемых в вымогательстве 85 миллионов тюменцев выпустили на свободу

«Состава преступления по статье «Вымогательство» в их действиях не было», - отмечает издание.
Олег Гузенко, Валерий Калалб и Дмитрий Габов были арестованы в марте 2019 года. Их обвиняли в вымогательстве 85 млн рублей у Азада Мамедханова и Анатолия Лаврентьева. Указанная сумма являлась долгом одного из предпринимателей за отгруженное топливо.
В настоящий момент в уголовном деле остался коррупционный эпизод. Следователи полагают, что Олег Гузенко передал Дмитрию Габову дорогой телефон. Более того, Гузенко сообщил, что отдал другой ценный гаджет бывшему главе УМВД региона Юрию Алтынову. До 22 декабря генерал-майор находится под домашним арестом.