Трех обвиняемых в вымогательстве 85 миллионов тюменцев выпустили на свободу

Олег Гузенко, Валерий Калалб и Дмитрий Габов были арестованы в марте 2019 года. Их обвиняли в вымогательстве 85 млн рублей у Азада Мамедханова и Анатолия Лаврентьева. Указанная сумма являлась долгом одного из предпринимателей за отгруженное топливо.