Петербургский институт разработает проект пешеходной зоны на Республики в Тюмени

ООО «Ленгипрогор» смогла набрать почти 58 баллов. У организации был конкурент – тюменская компания ООО «Архитектурно-инженерная группа „Ист“». В итоге победителями конкурса стали специалисты из Санкт-Петербурга.
Известно, что в Тюмени в границах улиц Дзержинского — Осипенко — Челюскинцев и Республики появится большая пешеходная зона. Площадка будет использоваться для проведения различных культурных мероприятий под открытым небом. Отдельные места получат торговцы.
Компания из Санкт-Петербурга работает с 1998 года и занимается разработкой архитектурных проектов. В ней работают 40 человек.