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Петербургский институт разработает проект пешеходной зоны на Республики в Тюмени

13 декабря 2019, 12:58
Фото: Тюмень - наш дом
Петербургский институт разработает проект пешеходной зоны на Республики
Компания из Санкт-Петербурга выиграла конкурс на разработку проекта развития центра Тюмени. Стоимость контракта составит 3 млн рублей, сообщает Znak.com.
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Тюмень

ООО «Ленгипрогор» смогла набрать почти 58 баллов. У организации был конкурент – тюменская компания ООО «Архитектурно-инженерная группа „Ист“». В итоге победителями конкурса стали специалисты из Санкт-Петербурга.

Известно, что в Тюмени в границах улиц Дзержинского — Осипенко — Челюскинцев и Республики появится большая пешеходная зона. Площадка будет использоваться для проведения различных культурных мероприятий под открытым небом. Отдельные места получат торговцы.

Компания из Санкт-Петербурга работает с 1998 года и занимается разработкой архитектурных проектов. В ней работают 40 человек.

#Новости#Пешеходы#Проекты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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