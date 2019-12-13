Каждый десятый россиянин является убежденным неплательщиком долгов

В 2019 году невыездными оказались 1,42 млн должников по алиментам. За 12 месяцев их число выросло на 10%. В ведомстве отмечают, что большая часть неплательщиков находятся в Подмосковье, Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях.
«Штрафы ГИБДД не оплачивают в срок 13 млн человек. Чиновники отмечают, что люди ждут, пока они «сгорят» и станут недействительными», - отмечают Новые известия.
Отметим, что за 11 месяцев текущего года приставами взыскано 104,2 млрд руб. Из них задолженности по алиментам составили 8,1 млрд. В Тюмени около 40 тыс. горожан не могут выехать за рубеж из-за долгов.