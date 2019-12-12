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За первого ребенка будут платить 150 тыс рублей. Поправки к закону приняли в облдуме

12 декабря 2019, 05:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi / 1Mi
За первого ребенка будут платить 150 тыс рублей
Депутаты тюменской облдумы приняли поправки к закону, позволяющие тюменцам получать выплаты в 150 тыс рублей за рождение первого ребенка.

Депутаты Тюменской областной думы сегодня, 11 декабря, утвердили поправки, позволяющие получить 150 тысяч рублей за рождение первенца в качестве материнского капитала, передает корреспондент «Нашего города» из зала заседания облдумы.

Закон начинает действовать с 1 января следующего года. В соответствии с ним, за первого ребенка жителям области будут выплачивать 150 тыс рублей, а за третьего и последующего ребенка жители области смогут получить 100 тыс рублей.

Вопросов у депутатов инициатива не вызвала. Закон был принят в первом и втором (окончательном) чтении.

Напомним, что предложение о введении регионального материнского капитала в размере 150 тысяч рублей за рождение первенца выдвинул губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании.

«Разве справедливо, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет, а как же первый? Ведь на такой шаг молодым семьям решиться труднее всего», — задавался тогда таким вопросом глава региона.

Новость о введении дополнительных выплат стала одной и самых обсуждаемых среди тюменцев.

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#Новости#Александр Моор#Региональный материнский капитал#Тюменская область#Материнство#Тюмень#Никита Кифорук#Политика
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