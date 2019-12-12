За первого ребенка будут платить 150 тыс рублей. Поправки к закону приняли в облдуме

Депутаты Тюменской областной думы сегодня, 11 декабря, утвердили поправки, позволяющие получить 150 тысяч рублей за рождение первенца в качестве материнского капитала, передает корреспондент «Нашего города» из зала заседания облдумы.
Закон начинает действовать с 1 января следующего года. В соответствии с ним, за первого ребенка жителям области будут выплачивать 150 тыс рублей, а за третьего и последующего ребенка жители области смогут получить 100 тыс рублей.
Вопросов у депутатов инициатива не вызвала. Закон был принят в первом и втором (окончательном) чтении.
Напомним, что предложение о введении регионального материнского капитала в размере 150 тысяч рублей за рождение первенца выдвинул губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании.
«Разве справедливо, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет, а как же первый? Ведь на такой шаг молодым семьям решиться труднее всего», — задавался тогда таким вопросом глава региона.
Новость о введении дополнительных выплат стала одной и самых обсуждаемых среди тюменцев.