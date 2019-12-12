За первого ребенка будут платить 150 тыс рублей. Поправки к закону приняли в облдуме

«Разве справедливо, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет, а как же первый? Ведь на такой шаг молодым семьям решиться труднее всего», — задавался тогда таким вопросом глава региона.