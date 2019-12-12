В Тюмени на улице 30 лет Победы возобновляется движение автобусов и автомобилей

От улицы Молодежной до Мельникайте снова будут ездить маршрутные автобусы № 65, 76 и 79. Отмечается, что на улице 30 лет Победы заканчивается монтаж блоков для транспортной развязки. Тюменцы смогут узнать об изменениях в расписании городских автобусов на сайте tgt72.ru или по телефону 8-800-250-0722.