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В Тюмени на улице 30 лет Победы возобновляется движение автобусов и автомобилей

12 декабря 2019, 12:10
Фото: МКУ «Тюменьгортранс»
На улице 30 лет Победы возобновляется движение автобусов и автомобилей
С 14 декабря на улице 30 лет Победы будет возобновлено движение транспортных средств и автобусов. Строители завершают производственные работы на этом участке, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».
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Тюмень

От улицы Молодежной до Мельникайте снова будут ездить маршрутные автобусы № 65, 76 и 79. Отмечается, что на улице 30 лет Победы заканчивается монтаж блоков для транспортной развязки. Тюменцы смогут узнать об изменениях в расписании городских автобусов на сайте tgt72.ru или по телефону 8-800-250-0722.

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С декабря текущего года изменится маршрут автобуса № 33. Первой остановкой станет ж/д вокзал, конечной - улица Метелевская. В новой схеме маршрута появятся остановочные пункты «Завод Нефтемаш», «Набережная» и «Сквер Семена Пацко»

#Новости#Автобусы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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