В Одноклассниках выбрали главный фильм, хит и шоу 2019 года

За номинантов премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой пользователей стали люди в возрасте от 26 до 45 лет (44%). Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, в этом году номинантов активно поддерживали жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.