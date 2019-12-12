В Одноклассниках выбрали главный фильм, хит и шоу 2019 года

Пользователи OK выбирали победителей в шести номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляции и блог. В голосовании приняли участие 1,7 млн пользователей.
Фильм года — «Т-34»
Шоу года — «Голос. Дети»
Сериал года — «Слепая»
Трансляция года — UFC 242: Хабиб — Порье
Хит года — «Зацепила»
Блогер года — Двое и алоэ
За номинантов премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой пользователей стали люди в возрасте от 26 до 45 лет (44%). Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, в этом году номинантов активно поддерживали жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.
Безоговорочным лидером в номинации «Лучший фильм» стала картина «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Военная драма набрала в голосовании 59% голосов.
Победителем в номинации «Шоу года» стала программа Первого канала «Голос. Дети». 42% пользователей отдали свои голоса за музыкальную передачу. Второе место у шоу «Ты супер!» (22%) от НТВ и проект «Форт Боярд» от СТС, он набрал 21% и занял третье место.
Сериалом года стала «Слепая». Мистическая драма от телеканала ТВ-3 набрала в голосовании 35 % голосов. Телесериалу ТНТ «Реальные пацаны» не хватило 12% до лидерства в номинации.
Пользователи активнее всего голосовали за хит Артура Пирожкова «Зацепила». В результате он обошел трек «Грустный Дэнс» от дуэта Artik & Asti (31%) и набрал 38% голосов.
Абсолютным лидером среди трансляций стал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, которую в OK показывал Первый канал. Бой, который собрал в OK 17 миллионов просмотров, получил в премии «Самый OK!» 44% голосов.
Голоса в номинации «Блог года» распределились максимально равномерно. Первое место занял трэвел-блог «Двое и алоэ», набрав 28% голосов. На втором месте оказался проект “Вокруг Светы” (21%), который тоже рассказывает о путешествиях.
Группы победителей онлайн-премии «Самый ОК» получат в OK специальную отметку, которая выделит их в социальной сети. Полные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.