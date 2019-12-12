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В Одноклассниках выбрали главный фильм, хит и шоу 2019 года

12 декабря 2019, 06:46
Фото: ОК
Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!», голосовании за лучший контент 2019 года.

Пользователи OK выбирали победителей в шести номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляции и блог. В голосовании приняли участие 1,7 млн пользователей.

    Фильм года — «Т-34»

  • Шоу года — «Голос. Дети»

  • Сериал года — «Слепая»

  • Трансляция года — UFC 242: Хабиб — Порье

  • Хит года — «Зацепила»

  • Блогер года — Двое и алоэ

    • За номинантов премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой пользователей стали люди в возрасте от 26 до 45 лет (44%). Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, в этом году номинантов активно поддерживали жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    Безоговорочным лидером в номинации «Лучший фильм» стала картина «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Военная драма набрала в голосовании 59% голосов.

    Победителем в номинации «Шоу года» стала программа Первого канала «Голос. Дети». 42% пользователей отдали свои голоса за музыкальную передачу. Второе место у шоу «Ты супер!» (22%) от НТВ и проект «Форт Боярд» от СТС, он набрал 21% и занял третье место.

    Сериалом года стала «Слепая». Мистическая драма от телеканала ТВ-3 набрала в голосовании 35 % голосов. Телесериалу ТНТ «Реальные пацаны» не хватило 12% до лидерства в номинации.

    Пользователи активнее всего голосовали за хит Артура Пирожкова «Зацепила». В результате он обошел трек «Грустный Дэнс» от дуэта Artik & Asti (31%) и набрал 38% голосов.

    Абсолютным лидером среди трансляций стал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, которую в OK показывал Первый канал. Бой, который собрал в OK 17 миллионов просмотров, получил в премии «Самый OK!» 44% голосов.

    Голоса в номинации «Блог года» распределились максимально равномерно. Первое место занял трэвел-блог «Двое и алоэ», набрав 28% голосов. На втором месте оказался проект “Вокруг Светы” (21%), который тоже рассказывает о путешествиях.

    Группы победителей онлайн-премии «Самый ОК» получат в OK специальную отметку, которая выделит их в социальной сети. Полные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

    #Новости#Общество#Денис Объедкин
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