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В ночь на 14 декабря тюменцы смогут наблюдать самый зрелищный звездопад года

12 декабря 2019, 06:42
Фото: «Типичная Тюмень» в ВК
В ночь на 14 декабря тюменцы смогут наблюдать самый зрелищный звездопад год
В эти выходные тюменцы смогут наблюдать один из самых мощных метеорных потоков - Геминиды.
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Тюмень

В ночь на субботу, 14 декабря, ожидается пик метеорного потока Геминиды. В ночное время в небе над Тюменью и некоторых других близлежащих населенных пунктах можно будет наблюдать до 200 метеоров в час.

«Геминиды, это один из самых мощных метеорных потоков. Он был открыт в конце XIX века», - пояснили специалисты.

Наблюдать необычное природное явление лучше всего вдали от города, рекламных баннеров, фонарей и других искусственных источников света.

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Тюменцы, судя по их записям в соцсетях, хотят посмотреть на метеорный поток, некоторые из них даже придумывают желания, чтобы загадать их во время звездопада.

#Новости#Космос#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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