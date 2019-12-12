В ночь на 14 декабря тюменцы смогут наблюдать самый зрелищный звездопад года

В ночь на субботу, 14 декабря, ожидается пик метеорного потока Геминиды. В ночное время в небе над Тюменью и некоторых других близлежащих населенных пунктах можно будет наблюдать до 200 метеоров в час.
«Геминиды, это один из самых мощных метеорных потоков. Он был открыт в конце XIX века», - пояснили специалисты.
Наблюдать необычное природное явление лучше всего вдали от города, рекламных баннеров, фонарей и других искусственных источников света.
Тюменцы, судя по их записям в соцсетях, хотят посмотреть на метеорный поток, некоторые из них даже придумывают желания, чтобы загадать их во время звездопада.