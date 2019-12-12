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Тюменская областная дума отчиталась о региональном бюджете

12 декабря 2019, 06:06
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменская областная дума отчиталась о региональном бюджете
Депутаты тюменской областной думы отчитались о региональном бюджете.

Доходы бюджета Тюменской области за девять месяцев текущего года составили 164 млрд рублей или 81,4% к годовому плану. Об этом на заседании облдумы заявил сегодня, 11 декабря,

Налоговых и неналоговых доходов поступило 157,7 млрд рублей. Таким образом, годовой план выполнен на 81,8%. Основными источниками прибыли являются налог на прибыль организации, налог на доход физических лиц, налог на имущество организаций.

Потратили из областного бюджет за девять месяцев 116 млрд рублей (54,2%). На реализацию госпрограмм направлено 95,5 млрд рублей. На выполнение программы «Сотрудничество» потрачено 20,4 млрд рублей (43,8%). Таранов прокомментировал, что профицит составил 48 млрд рублей.

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