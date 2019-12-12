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Тобольский предприниматель бесплатно угощает пенсионеров пирожками

12 декабря 2019, 03:23
Фото: 1Mi
Тобольский предприниматель бесплатно угощает пенсионеров пирожками
В Тобольске пенсионеры и другие малоимущие выстраиваются в очередь, чтобы бесплатно получить еду, сообщает Тобольск-Информ.

В одной из тобольских пекарен на протяжении года бесплатно раздают пирожки пенсионерам, инвалидам и другим малообеспеченным группам населения.

Все началось с того, что возле пекарни стояли волонтеры, которые зазывали нуждающихся, потом заработало «сарафанное радио» и люди стали приходить сами. Они знают, что в 14 часов любой нуждающийся сможет бесплатно получить по два пирожка и чай.

Некоторые пенсионеры признаются, что уже порядка десяти лет не бывали в кафе, им это просто не по карману. Теперь они постоянные посетители заведения.

«Зимой, особенно в сильные морозы, пенсионеры могут не только бесплатно получить пирожки и горячий чай, но и согреться в пекарне», - рассказала волонтер Ирина Трофимова.

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#Новости#Пенсионеры#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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