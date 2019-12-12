Тобольский предприниматель бесплатно угощает пенсионеров пирожками

Все началось с того, что возле пекарни стояли волонтеры, которые зазывали нуждающихся, потом заработало «сарафанное радио» и люди стали приходить сами. Они знают, что в 14 часов любой нуждающийся сможет бесплатно получить по два пирожка и чай.