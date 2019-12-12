На тюменских трассах из-за снегопада ухудшилась видимость.

В настоящее время видимость на трассах ухудшена из-за снегопада. Сотрудники ГИБДД работают во взаимодействии с дорожными службами.
Накануне на дорогах области произошло 3 наезда на препятствия и опрокидывание автомобиля. Во всех случаях водители не смогли выбрать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями.
Днем на 33-м километре Ирбитского тракта автомобиль ВАЗ21074 въехал в металлическое ограждение. У водителя и пассажира диагностированы различные повреждения. Как оказалось, за рулем незарегистрированного автомобиля находился водитель, лишенный прав за нетрезвое вождение, страховой полис ОСАГО отсутствовал.
На 42-м километре автодороги Тюмень-Каменка «Мицубиси Лансер» въехал в дерево. За рулем находился 22-летний водитель со стажем 4 года. Молодой человек получил перелом носа и ушибы.
Вечером на 38-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда автомобиль ВАЗ 21074съехал в кювет и опрокинулся. Управлял транспортным средством начинающий 21-летний водитель, стажем вождения которого состаляет 8 месяцев. В ДТП пострадали водитель и две пассажирки. У водителя ушиб, у пассажирок различные повреждения.
В мачту уличного освещения на улице Вишневой в Тюмени врезался автомобиль «Мазда». Управляла авто 25-летняя тюменка, которая получила травмы. По предварительной версии, она не смогла выбрать безопасную скорость.