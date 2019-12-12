nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На тюменских трассах из-за снегопада ухудшилась видимость

12 декабря 2019, 08:23
Фото: ГИБДД по Тюменской области
На тюменских трассах из-за снегопада ухудшилась видимость.
Дорожные инспекторы призывают автомобилистов к осторожности на дорогах, выбору скоростного режима с учетом дорожных и погодных условий, - сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время видимость на трассах ухудшена из-за снегопада. Сотрудники ГИБДД работают во взаимодействии с дорожными службами.

Накануне на дорогах области произошло 3 наезда на препятствия и опрокидывание автомобиля. Во всех случаях водители не смогли выбрать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями.

Днем на 33-м километре Ирбитского тракта автомобиль ВАЗ21074 въехал в металлическое ограждение. У водителя и пассажира диагностированы различные повреждения. Как оказалось, за рулем незарегистрированного автомобиля находился водитель, лишенный прав за нетрезвое вождение, страховой полис ОСАГО отсутствовал.

На 42-м километре автодороги Тюмень-Каменка «Мицубиси Лансер» въехал в дерево. За рулем находился 22-летний водитель со стажем 4 года. Молодой человек получил перелом носа и ушибы.

Вечером на 38-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда автомобиль ВАЗ 21074съехал в кювет и опрокинулся. Управлял транспортным средством начинающий 21-летний водитель, стажем вождения которого состаляет 8 месяцев. В ДТП пострадали водитель и две пассажирки. У водителя ушиб, у пассажирок различные повреждения.

В мачту уличного освещения на улице Вишневой в Тюмени врезался автомобиль «Мазда». Управляла авто 25-летняя тюменка, которая получила травмы. По предварительной версии, она не смогла выбрать безопасную скорость.

#Новости#Общество#ДТП#Происшествия#ГИБДД#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25