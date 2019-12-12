Азартная пенсионерка из Упорово стала жертвой неизвестного брокера.

К полицейским с заявлением обратилась пенсионерка из села Упорово. Женщина сообщила о факте хищения денежных средств, при игре на бирже. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Как выяснили стражи порядка, заявительница решила заработать при помощи игры на бирже «GTI». Сельская жительница связалась с представителем платформы. Брокер заверил заявительницу, что посодействует в получении прибыли и убедил женщину вложить деньги для участия в торгах. За 2 месяца заявительница внесла 120 тысяч рублей. Вывести деньги потерпевшей не удалось. Связь с помощником прекратилась, а телефоны брокера оказались выключенными.