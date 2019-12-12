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Азартная пенсионерка из Упорово стала жертвой неизвестного брокера

12 декабря 2019, 08:46
Фото: Наш город / 1Mi
Азартная пенсионерка из Упорово стала жертвой неизвестного брокера.
Такой вид сетевого заработка, как игра на фондовой бирже, является одним из самых рискованных способов поправить свое финансовое положение, сообщает пресс-служба УВД по Тюменской области.

К полицейским с заявлением обратилась пенсионерка из села Упорово. Женщина сообщила о факте хищения денежных средств, при игре на бирже. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Как выяснили стражи порядка, заявительница решила заработать при помощи игры на бирже «GTI». Сельская жительница связалась с представителем платформы. Брокер заверил заявительницу, что посодействует в получении прибыли и убедил женщину вложить деньги для участия в торгах. За 2 месяца заявительница внесла 120 тысяч рублей. Вывести деньги потерпевшей не удалось. Связь с помощником прекратилась, а телефоны брокера оказались выключенными.

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«Полицейские разыскивают мошенников и настоятельно рекомендуют гражданам не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение. В попытке получить материальные блага, люди очень часто остаются ни с чем, либо вынуждены оплачивать кредиты, которые были вложены в фондовую биржу», - подчеркивают в ведомстве.

#Новости#Криминал#Мошенники#Общество#Происшествия#Виктория Ахремчук
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