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В Тюмени выросла аренда рабочих мест в коворкингах на 15%

11 декабря 2019, 08:45
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени выросла аренда рабочих мест в коворкингах на 15%
В Тюмени средняя стоимость аренды рабочего места в коворкинге составляет более12 тыс. рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Информацию об этом привели аналитики Авито Недвижимость в своем исследовании.
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Тюмень

«В целом по России пользование рабочим местом в коворкинг-пространствах стоит около 14 тыс. рублей», — отмечают эксперты.

Самые дорогие рабочие места сдаются в Москве — в среднем более 23 тыс. рублей. А доступнее всего арендовать такое рабочее место в Самаре и Ульяновске, где оно в среднем стоит около 4,5 тыс. рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по стоимости арендной ставки — 14 тыс. рублей в месяц.

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Сейчас в целом по России спрос на аренду рабочего места превышает предложение в 49 раз. При этом предложение на рынке аренды коворкингов выросло на 21% по отношению к третьему кварталу 2018 года.

#Новости#Работа#Аренда#Коворкинг#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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