В Тюмени выросла аренда рабочих мест в коворкингах на 15%

Самые дорогие рабочие места сдаются в Москве — в среднем более 23 тыс. рублей. А доступнее всего арендовать такое рабочее место в Самаре и Ульяновске, где оно в среднем стоит около 4,5 тыс. рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по стоимости арендной ставки — 14 тыс. рублей в месяц.