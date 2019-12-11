В Тюмени выросла аренда рабочих мест в коворкингах на 15%

«В целом по России пользование рабочим местом в коворкинг-пространствах стоит около 14 тыс. рублей», — отмечают эксперты.
Самые дорогие рабочие места сдаются в Москве — в среднем более 23 тыс. рублей. А доступнее всего арендовать такое рабочее место в Самаре и Ульяновске, где оно в среднем стоит около 4,5 тыс. рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по стоимости арендной ставки — 14 тыс. рублей в месяц.
Сейчас в целом по России спрос на аренду рабочего места превышает предложение в 49 раз. При этом предложение на рынке аренды коворкингов выросло на 21% по отношению к третьему кварталу 2018 года.