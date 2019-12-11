В Тюмени на геологоразведчиков разбился строитель ремонтной бригады

Один из очевидцев сообщает, что строители работали без страховки. На место ЧП прибыла бригада скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины.
«У нас тоже капремонт делали, на рабочего кирпичи упали, руку точно сломал. И что-то с ногой», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.
В Тюмени ежегодно отмечается до 90 случаев падения горожан с большой высоты. В середине июля на территории «Судостроительного завода» с высоты упал рабочий. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался через два дня.