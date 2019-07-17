Следователи СКР расследуют гибель рабочего на «Судостроительном заводе» в Тюмени

Нарушение правил безопасности при проведении работ не редко приводят к печальным последствиям. В марте 2019 года, во время ремонта лифта, в Антипино погиб электромонтер. Его зажало лифтом. Тело погибшего обнаружил коллега, который больше часа не мог с ним связаться.