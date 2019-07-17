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Следователи СКР расследуют гибель рабочего на «Судостроительном заводе» в Тюмени

17 июля 2019, 10:19
Фото: 1Mi
На прошлой неделе в Тюмени на территории «Судостроительного завода» с высоты упал рабочий. Пострадавший получил тяжелые травмы и умер в больнице через два дня.
Сюжет
Тюмень

Следователи СКР отмечают, что в ходе инцидента 12 июля пострадал 41-летний тюменец. Он выполнял монтажные работы и упал вместе с люлькой от манипулятора. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Он скончался от полученных травм через два дня.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, ведется следствие. На данный момент опрошены очевидцы происшествия и изъяты необходимые документы.

Нарушение правил безопасности при проведении работ не редко приводят к печальным последствиям. В марте 2019 года, во время ремонта лифта, в Антипино погиб электромонтер. Его зажало лифтом. Тело погибшего обнаружил коллега, который больше часа не мог с ним связаться.

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#Новости#Гибель людей#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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