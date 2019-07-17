Следователи СКР расследуют гибель рабочего на «Судостроительном заводе» в Тюмени

Следователи СКР отмечают, что в ходе инцидента 12 июля пострадал 41-летний тюменец. Он выполнял монтажные работы и упал вместе с люлькой от манипулятора. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Он скончался от полученных травм через два дня.
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, ведется следствие. На данный момент опрошены очевидцы происшествия и изъяты необходимые документы.
Нарушение правил безопасности при проведении работ не редко приводят к печальным последствиям. В марте 2019 года, во время ремонта лифта, в Антипино погиб электромонтер. Его зажало лифтом. Тело погибшего обнаружил коллега, который больше часа не мог с ним связаться.