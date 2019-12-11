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В «ТЭО» рассказали, куда передают батарейки, которые попадают на завод

11 декабря 2019, 01:30
Фото: «Наш город»
В Тюмени батарейки, которые находят при сортировке мусора сотрудники «ТЭО», передают специализированным организациям. Об этом «Нашему городу» заявил руководитель «Тюменского экологического объединения» Константин Фрумкин.
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Тюмень

«Что удается отбирать, отбираем и передаем специализированным организациям. Региональный оператор платит за это деньги. У нас в отходах не только батарейки, но и, например, автомобильные шины. Их легко отследить. Другой вопрос, что с ними делать дальше. Неизвестно. Если говорить о ртутных лампах, то она вообще может разбиться в контейнере», – сказал он.

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По его словам, для того, чтобы утилизировать батарейки, нужно их отвести в Челябинск. Там завод их принимает и перерабатывает. Но за это надо еще и заплатить.

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