В «ТЭО» рассказали, куда передают батарейки, которые попадают на завод

«Что удается отбирать, отбираем и передаем специализированным организациям. Региональный оператор платит за это деньги. У нас в отходах не только батарейки, но и, например, автомобильные шины. Их легко отследить. Другой вопрос, что с ними делать дальше. Неизвестно. Если говорить о ртутных лампах, то она вообще может разбиться в контейнере», – сказал он.