В Иркутске центр новорожденных оснастили новым оборудованием

Во вторник, 10 декабря, хирурги впервые использовали новый комплекс при проведении операции – эндоскопической резекции почки. Пациент родился две недели назад с двойной почкой, и малоинвазивная операция оказалась успешной. Если бы в больнице не было нового оборудования, ребенку была бы сделана трехчасовая полостная операция с большими разрезами, что привело бы к значительной потере крови. Новый комплекс и профессионализм хирургов помогли сделать так, что ребенок не потерял ни одной капли крови и остался без шрамов. Уже скоро мальчик покинет больницу.