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В Иркутске центр новорожденных оснастили новым оборудованием

11 декабря 2019, 12:21
Фото: Дмитрий Дмитриев
Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Российский детский фонд подарили Ивано-Матренинской детской клинической больнице (ИМДКБ) новейшее оборудование, которое было куплено в Германии за 17,5 миллиона рублей.

Теперь Иркутск стал первым и пока единственным российским городом, где посредством нового оборудования хирурги могут проводить малоинвазивные операции новорожденным и маленьким детям в видеоформате 4К. На текущий момент в мире насчитывается лишь 10 подобных комплексов. Об этом пишет irkutskoil.ru.

В 2017 году ИНК уже дарила оборудование больнице. Тогда медучреждение получило первую в России цифровую операционную OR1 NEO, стоимость которой составила 42 миллиона рублей. Используя эндовидеохирургический комплекс 4К Ultra HD, хирурги смогут видеть на мониторе изображение оперируемого участка в реальном времени и высоком качестве. Новый комплекс в четыре раза более совершенный, чем базовое оборудование.

Когда дети рождаются, их сосуды очень маленькие – максимальный диаметр составляет 7-8 миллиметров. С новым комплексом хирурги смогут почти без разрезов послойно соединить ткани сосудов новорожденных.

Во вторник, 10 декабря, хирурги впервые использовали новый комплекс при проведении операции – эндоскопической резекции почки. Пациент родился две недели назад с двойной почкой, и малоинвазивная операция оказалась успешной. Если бы в больнице не было нового оборудования, ребенку была бы сделана трехчасовая полостная операция с большими разрезами, что привело бы к значительной потере крови. Новый комплекс и профессионализм хирургов помогли сделать так, что ребенок не потерял ни одной капли крови и остался без шрамов. Уже скоро мальчик покинет больницу.

Заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей ИМДКБ, профессор Юрий Козлов считает, что сейчас одного мастерства хирурга недостаточно – нужна еще и новейшая медицинская техника.

Благодаря комплексу OR1 в 2017-2019 годах было проведено две тысячи операций. В иркутскую больницу приезжают на операции не только пациенты из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, но и из других субъектов РФ. Иркутские врачи активно делятся опытом с коллегами: они провели 10 мастер-классов по видеосвязи.

По словам председателя Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова, то, что сегодня в Иркутске проводят столь уникальные операции, – это все заслуга Юрия Козлова. Буйнов подчеркнул, что иркутские врачи делают все, чтобы сделать детей здоровыми. Их цель совпадает с желанием любого родителя.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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