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Тюменцы около 12 часов не могут вылететь из Рощино в Москву

11 декабря 2019, 13:13
Фото: 1Mi
Тюменцы около 12 часов не могут вылететь из Рощино в Москву
Авиалайнер Sukhoi Superjet-100 не смог вылететь из Тюмени в Москву. Рейс задерживается уже почти 12 часов, сообщает 72.ру.
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Тюмень

«Вылет самолета отложен по технической причине», - отметили в справочной тюменского аэропорта.

Лайнер принадлежит компании «Аэрофлот».

Другой SSJ-100 не смог по расписанию вылететь в Краснодар 11 декабря. Воздушное судно авиакомпании «Азимут» ожидало разрешения из аэропорта. На Кубани из-за тумана были задержаны почти 20 рейсов. На данный момент прибытие рейса А4 334 в Рощино ожидается в 19:00.

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В конце ноября «Аэрофлот» отменил рейс SSJ-100 из Тюмени в Москву из-за технических неполадок. Все пассажиры были предупреждены о задержке, они покинули Рощино.

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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