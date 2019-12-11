Тюменцы около 12 часов не могут вылететь из Рощино в Москву

«Вылет самолета отложен по технической причине», - отметили в справочной тюменского аэропорта.
Лайнер принадлежит компании «Аэрофлот».
Другой SSJ-100 не смог по расписанию вылететь в Краснодар 11 декабря. Воздушное судно авиакомпании «Азимут» ожидало разрешения из аэропорта. На Кубани из-за тумана были задержаны почти 20 рейсов. На данный момент прибытие рейса А4 334 в Рощино ожидается в 19:00.
В конце ноября «Аэрофлот» отменил рейс SSJ-100 из Тюмени в Москву из-за технических неполадок. Все пассажиры были предупреждены о задержке, они покинули Рощино.