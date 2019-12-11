Тюмень вошла в пятерку самых комфортных город для жизни в России

«Первое место в рейтинге занял Краснодар, на второй строчке - Сургут, третье место занимает Санкт-Петербург, четвертое - Тюмень, пятое - Калуга», следует из результатов опубликованного рейтинга.
Столица страны заняла в рейтинге комфортных город для жизни лишь 52-е место. Эксперты отмечают, что в Москве, несмотря на большие зарплаты, высокая стоимость жизни, кроме того, в городе много дорожных заторов и низкие экологические показатели.
На первых строчках списка в рейтинге также оказались такие города, как Екатеринбург, Сочи, Казань, Уфа.