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Тюмень вошла в пятерку самых комфортных город для жизни в России

11 декабря 2019, 04:58
Фото: pixabay.com
Тюмень вошла в пятерку самых комфортных город для жизни в России
Сразу несколько уральских городов вошли топ комфортных и доступных для жизни городов России, рассказали в институте территориального развития «Урбанистика».
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Тюмень

«Первое место в рейтинге занял Краснодар, на второй строчке - Сургут, третье место занимает Санкт-Петербург, четвертое - Тюмень, пятое - Калуга», следует из результатов опубликованного рейтинга.

Столица страны заняла в рейтинге комфортных город для жизни лишь 52-е место. Эксперты отмечают, что в Москве, несмотря на большие зарплаты, высокая стоимость жизни, кроме того, в городе много дорожных заторов и низкие экологические показатели.

На первых строчках списка в рейтинге также оказались такие города, как Екатеринбург, Сочи, Казань, Уфа.

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