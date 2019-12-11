Прочность конструкции спасла жилой дом на Шарова в Тюмени от обвала при взрыве газа

Оказалось, что дом в результате газового взрыва мог разрушиться, но его от обвала спасла прочность конструкций.
«Сыграли свою роль витражи, которые на лестничных площадках установлены вместо окон. Все они вылетели, и этого хлопка, который должен был ударить по несущим конструкциям, его не получилось. Массивность несущих конструкций позволила дому устоять», — пояснил руководитель «ТДСК» Николай Щепелин.
В результате взрыва значительно пострадали три квартиры, но остальные этажи выдержали нагрузку. Газ просочился в дом с двух сторон инженерных коммуникаций. Один из собственников, почувствовав специфический запах газа, выбежал перекрывать его подачу, чем спас остальных жильцов.