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Прочность конструкции спасла жилой дом на Шарова в Тюмени от обвала при взрыве газа

11 декабря 2019, 08:00
Фото: Наш город / 1Mi
Прочность конструкции спасла жилой дом на Шарова в Тюмени от обвала при взр
Стали известны еще несколько подробностей про взрыв бытового газа в жилом доме № 10, а по улице Шарова в Тюмени.
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Тюмень

Оказалось, что дом в результате газового взрыва мог разрушиться, но его от обвала спасла прочность конструкций.

«Сыграли свою роль витражи, которые на лестничных площадках установлены вместо окон. Все они вылетели, и этого хлопка, который должен был ударить по несущим конструкциям, его не получилось. Массивность несущих конструкций позволила дому устоять», — пояснил руководитель «ТДСК» Николай Щепелин.

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В результате взрыва значительно пострадали три квартиры, но остальные этажи выдержали нагрузку. Газ просочился в дом с двух сторон инженерных коммуникаций. Один из собственников, почувствовав специфический запах газа, выбежал перекрывать его подачу, чем спас остальных жильцов.

#Новости#Взрывы бытового газа#Происшествия#Взрыв в жилом доме#Тюмень#Рузиля Райтер
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