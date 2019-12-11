Прочность конструкции спасла жилой дом на Шарова в Тюмени от обвала при взрыве газа

«Сыграли свою роль витражи, которые на лестничных площадках установлены вместо окон. Все они вылетели, и этого хлопка, который должен был ударить по несущим конструкциям, его не получилось. Массивность несущих конструкций позволила дому устоять», — пояснил руководитель «ТДСК» Николай Щепелин.