Новейшее диагностическое оборудование за 24 млн рублей поступило в Медицинский город

Врачи отмечают, что новые технологии позволят выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование желудка и кишечника. Оборудование позволяет изъять биологический материал для исследований и более точного диагноза. Это позволит откорректировать курс химиотерапии и выявить основные процессы во внутренних органах пациента.