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Новейшее диагностическое оборудование за 24 млн рублей поступило в Медицинский город

11 декабря 2019, 13:34
Фото: pixabay.com
Новейшее диагностическое оборудование за 24 млн рублей поступило в Медицинс
Ультразвуковой процессор и линейный эхоэндоскоп поступили в «Медицинский город» в Тюмени. Новое оборудование обошлось бюджету в 24 млн рублей, сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО МКМЦ.
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Тюмень

Врачи отмечают, что новые технологии позволят выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование желудка и кишечника. Оборудование позволяет изъять биологический материал для исследований и более точного диагноза. Это позволит откорректировать курс химиотерапии и выявить основные процессы во внутренних органах пациента.

Одна из целей регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» – приближение диагностической помощи.

Два робота-тренажера за четыре млн рублей помогут тюменцам в реабилитации
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Ранее тюменцы могли пройти диагностику только с помощью ультразвукового исследования и компьютерной томографии.

В ОБ №3 Тобольска появились два робота, которые позволят быстрее проходить курс реабилитации. Техника поможет держать в тонусе мышцы ног и рук в условиях длительного пребывание в стационаре.

#Новости#Медицинский город#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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