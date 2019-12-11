Новейшее диагностическое оборудование за 24 млн рублей поступило в Медицинский город

Врачи отмечают, что новые технологии позволят выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование желудка и кишечника. Оборудование позволяет изъять биологический материал для исследований и более точного диагноза. Это позволит откорректировать курс химиотерапии и выявить основные процессы во внутренних органах пациента.
Одна из целей регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» – приближение диагностической помощи.
Ранее тюменцы могли пройти диагностику только с помощью ультразвукового исследования и компьютерной томографии.
В ОБ №3 Тобольска появились два робота, которые позволят быстрее проходить курс реабилитации. Техника поможет держать в тонусе мышцы ног и рук в условиях длительного пребывание в стационаре.